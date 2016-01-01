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سقوط أمطار غزيرة على محافظة الإسماعيلية.. والمعديات تعمل بصورة طبيعية

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سقوط أمطار غزيرة على محافظة الإسماعيلية.. والمعديات تعمل بصورة طبيعية سقوط أمطار غزيرة على محافظة الإسماعيلية.. والمعديات تعمل بصورة طبيعية
شهدت محافظة الإسماعيلية سقوط أمطار غزيرة كما شهدت معظم المراكز والمدن سقوط أمطار عليها.

ولم تتأثر الحركة المرورية على الطرق السريعة والفرعية بسقوط الأمطار، وقال مصدر بهيئة قناة السويس إن حركة المعديات على طول المجرى الملاحى لقناة السويس تعمل بصورة طبيعية ولم تتأثر بسبب سؤء الأحوال الجوية.
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