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محافظ كفر الشيخ: صرف تعويضات لمصابى وأسر ضحايا غرق معدية سنديون

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محافظ كفر الشيخ: صرف تعويضات لمصابى وأسر ضحايا غرق معدية سنديون محافظ كفر الشيخ: صرف تعويضات لمصابى وأسر ضحايا غرق معدية سنديون
قال اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ إنه قرر صرف تعويضات لأهالى ضحايا معدية سنديون وكذلك للمصابين.

وأضاف المحافظ فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه فى طريقه لموقع الحادث لمتابعة الموقف هناك، مشيراً إلى أنه ستتم معرفة أسباب الحادث إذا كان بسبب سوء الأحوال الجوية أم أن عدد مستقلى المعدية أكبر من العدد المطلوب.

وصرح نصر أنه مازال يتابع الموقف أولاً بأول، حيث وصل عدد الضحايا لـ6، وتم إنقاذ 5 آخرين ومازالت فرق الإنقاذ تحث عن آخرين.

وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 6 جثث لـ"أنور محمد خليل الصياد 38 سنة "صاحب المركب" من سنديون وشقيقتاه إسراء السيد جميعى 15سنة وآية 9 سنوات وأميمة أحمد عبد الخالق والدتهما 41 سنة، ومحمود مصطفى جميعى 24 سنة وأحمد محمد الرفاعى 20 سنة".

وتم إنقاذ هبة السيد خير الله من محافظة البحيرة 18سنة و4 آخرين وتم نقلهم للعناية المركزة لمستشفى فوه المركزى.

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مصر 365