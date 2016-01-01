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بالصور.. مساعد وزير الداخلية لوسط الصعيد يتفقد تأمين كنائس أسيوط

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بالصور.. مساعد وزير الداخلية لوسط الصعيد يتفقد تأمين كنائس أسيوط بالصور.. مساعد وزير الداخلية لوسط الصعيد يتفقد تأمين كنائس أسيوط
تفقد اللواء عادل عبدالعظيم أيوب مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الصعيد، الخدمات الامنية بمحيط كنائس، ومطرانيات، وايبراشيات محافظة أسيوط، والتى تشهد صلاة قداس عيد الميلاد المجيد .

رافقه خلال الجولة حكمدار مديرية أمن اسيوط، والعميد منتصر عويضة رئيس المباحث الجنائية بالمديرية والمقدم أيمن صالح رئيس مباحث قسم أول أسيوط .

وفى تصريحات صحفية قال اللواء عادل عبدالعظيم أن بلد مستقر، وآمن، ولن يستطيع أى شخص أن يهدد أمنها، مشيرا إلى تماسك الشعب المصرى ومساندته لرجال وزارة الداخلية لحفظ أمن مصر ومواجهة اى اخطار داخلية اوخارجية .

وعن تأمين احتفالات اعياد الميلاد أوضح مساعد الوزير أن جميع مديريات الأمن ألغت الراحات للافراد والضباط وتم نشر القوات والخدمات الأمنية طبقا للخطط الموضوعة لمنع كل ما من شأنه ان يعكر صفو الاحتفالات .

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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مصر 365

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