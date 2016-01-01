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معهد جنوب مصر للأورام يفتتح عيادة مرضى الفتحات الصناعية بأسيوط

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معهد جنوب مصر للأورام يفتتح عيادة مرضى الفتحات الصناعية بأسيوط معهد جنوب مصر للأورام يفتتح عيادة مرضى الفتحات الصناعية بأسيوط
ينظم معهد جنوب للأورام بأسيوط لقاءً علميًا، حول أورام المثانة والقولون يوم الأحد القادم، وذلك ضمن فعاليات افتتاح عيادة رعاية مرضى الفتحات الصناعية.

صرح بذلك الدكتور مصطفى الشرقاوى عميد المعهد، لـ"اليوم السابع"، مشيرًا إلى أن مرضى الأورام الذين خضعوا لعمليات بالقولون والمستقيم أو المثانة البولية، يحتاجون رعاية خاصة فى كيفية متابعة فتحة التبرز أو التبول الصناعية.

وأضاف شرقاوى، أن الافتتاح يقام على هامش "اليوم العلمى لقسم الجراحة"، حيث يناقش آخر المستجدات العلمية فى جراحة الأورام، وذلك للوصول إلى نسب الشفاء العالمية لمرضى الأورام بالتعاون مع شركة كولوبلاست، تحت رعاية أ.د أحمد جعيص نائب رئيس الجامعة، وأ.د دعاء وديع مكسيموس رئيس قسم الجراحة بمعهد الأورام.

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مصر 365

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