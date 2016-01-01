بالصور.. بدء الاحتفالات بأعياد رأس السنة بفنادق الغردقة

بدأت فنادق الغردقة المختلفة، مساء الخميس، الاحتفالات بأعياد رأس السنة واستقبال عام ميلادى جديد 2016، بحضور أعداد كبيرة من السياح من جنسيات مختلفة.

ومن جانبه قال محمد السيد مدير عام فندق صن رايز هوليديز بمدينة الغردقة إن نسبة الأشغال فى عدد كبير من فنادق المدينة قد تصل إلى 60% فى احتفالات رأس السنة.

وأضاف مدير الفندق أن أغلب الفنادق تنظم حفلات مختلفة، ذات طابع معين يتخللها فقرات فنية مختلفة أجنبية وشرقية وتنورة وغيرها.

يذكر أن أغلب فنادق المدينة اكتست بأضواء 2016 وبابا نويل.



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