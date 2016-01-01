بالصور.. بدء الاحتفالات بأعياد رأس السنة بفنادق الغردقة

بدأت فنادق الغردقة المختلفة، مساء الخميس، الاحتفالات بأعياد رأس السنة واستقبال عام ميلادى جديد 2016، بحضور أعداد كبيرة من السياح من جنسيات مختلفة.إعلان - Ads إعلان - Ads
ومن جانبه قال محمد السيد مدير عام فندق صن رايز هوليديز بمدينة الغردقة إن نسبة الأشغال فى عدد كبير من فنادق المدينة قد تصل إلى 60% فى احتفالات رأس السنة.
وأضاف مدير الفندق أن أغلب الفنادق تنظم حفلات مختلفة، ذات طابع معين يتخللها فقرات فنية مختلفة أجنبية وشرقية وتنورة وغيرها.
يذكر أن أغلب فنادق المدينة اكتست بأضواء 2016 وبابا نويل.
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