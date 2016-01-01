محافظ الغربية يكلف السكرتير العام المساعد لمتابعة الهبوط الأرضى أمام مركز تدريب الشرطة

كلف اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، اللواء مصطفى رحاب السكرتير العام المساعد للمحافظة بمتابعة أخر تطورات الهبوط الأرضى الذى شهده الطريق الموازى لكوبرى هيلانة طريق "طنطا- الإسكندرية" الزراعى أمام مركز تدريب الشرطة.

وأضاف المحافظ فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه تم غلق الطريق ومنع عبور السيارات ووضع الأشرطة لغلق الطريق ليتجنب قائدى السيارات العبور حتى لا تحدث انهيارات بالطريق.

وكلف المحافظ السكرتير العام المساعد بندب الشركة المنفذة للطريق لسرعة إصلاحه فورا لإعادة فتح الطريق مرة أخرى.

وكانت شرطة النجدة قد تلقت بلاغا بحدوث هبوط أرضى بالطريق المشار إليه وانتقلت قوات الشرطة والسكرتير العام المساعد للمحافظة والمقدم أحمد جعيصه رئيس مباحث مركز طنطا وتم إخطار اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية واللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية.