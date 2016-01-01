أوقاف الإسكندرية تضم 12 مسجدا جديدا من أصحاب الأفكار المتشددة

قرر الدكتور عبد الناصر نسيم عطيان، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، ضم 12 مسجدا جديدا لوزارة الأوقاف وتكليف خطباء أزهريين وأئمة رسميين وعمال بالإشراف على المساجد منذ لحظة ضمها إلى المديرية.

ومن ضمن المساجد التى ضمتها مديرية الأوقاف مسجد أبو بكر الصديق بعزبة المهاجرين، مسجد عثمان بن عفان الزوايدة، مسجد على بن أبى طالب بمنطقة خورشيد، مسجد بلال بن رباح بمنطقة المراغى، مسجد الرحمن بعزبة البحر، مسجد الحمد بمنطقة الرحمة بخورشيد، مسجد حبيب الرحمن بشارع السوق بخورشيد، مسجد فجر الإسلام بطريق خورشيد، مسجد النور بمنطقة فرهاد، مسجد رياض الصالحين بمنطقة الساعة، مسجد دار الحمد أمام مدرسة أجيال بالرأس السوداء، مسجد عبد الكريم الدويش بميدان الساعة.

وأكدت مديرية الأوقاف فى بيان لها، أمس، قيام لجان إدارة الرمل بتسليم المساجد وإنهاء إجراءات خضوعها لسيطرة الأوقاف وتدبير عمال ومؤذنين، حتى لا تكون عرضة للعبث وسيطرة أصحاب الأهواء عليها، وشدد وكيل وزاة الأوقاف على ضرورة متابعة هذه المساجد بمعرفة تفتيش المتابعة بالمديرية بالتنسيق مع تفتيش المناطق.