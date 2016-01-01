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وفاة سجين فى سجن الوادى الجديد العمومى نتيجة هبوط بالدورة الدموية

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وفاة سجين فى سجن الوادى الجديد العمومى نتيجة هبوط بالدورة الدموية وفاة سجين فى سجن الوادى الجديد العمومى نتيجة هبوط بالدورة الدموية
توفى سجين بسجن الوادى الجديد العمومى، مساء اليوم الخميس، نتيجة إصابته بانخفاض شديد فى ضغط الدم وتم نقله الى مستشفى السجن، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

تلقى اللواء محمد قاسم، مدير أمن الوادى الجديد، إخطارا من قسم شرطة الخارجة يفيد وصول جثة السجين "هلال محفوظ محمد" والمسجون لمدة 3 سنوات فى قضية سرقة، نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية لكونه مريضا بالضغط، وتم نقله إلى مستشفى السجن لإسعافه حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى، وتم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى الخارجة العام، وكشف تقرير مفتش الصحة، عن أن سبب الوفاة نتيجة هبوط فى الدورة الدموية ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة .

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