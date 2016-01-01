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غرق لنش صيد لسوء الأحوال الجويه ببورسعيد

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غرق لنش صيد لسوء الأحوال الجويه ببورسعيد غرق لنش صيد لسوء الأحوال الجويه ببورسعيد
تعرض لنش الصيد "زهور الإسلام" للغرق أثناء وجوده فى عرض البحر "الغاطس" نتيجة لسوء الأحوال الجوية وارتفاع منسوب المياه والأمواج وقام لنش من القاعدة البحرية بإنقاذ طاقم اللنش بالكامل بعد غرقه.

وقال عادل عبد العليم، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالنقل البحرى ببورسعيد، إن لنش زهور الإسلام غرق خلال تواجده بغاطس البحر لقيامه بتموين احدى السفن الموجودة هناك.

وأضاف "عبدالعليم" أنه تم إنقاذ طاقم النش بالكامل وعودتهم سالمين الآن إلى ميناء بورسعيد، دون أية خسائر فى الارواح عبر لنش تابع للقاعدة البحرية ببورسعيد بسبب سوء الأحوال الجوية.

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