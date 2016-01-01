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مصدر أمنى: الهبوط الأرضى بطنطا بطول 20متر وعرض 2متر بعمق 30 سنتيمتر

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مصدر أمنى: الهبوط الأرضى بطنطا بطول 20متر وعرض 2متر بعمق 30 سنتيمتر مصدر أمنى: الهبوط الأرضى بطنطا بطول 20متر وعرض 2متر بعمق 30 سنتيمتر
كشف مصدر أمنى مسئول فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الهبوط الأرضى الذى شهده الطريق الموازى لكوبرى هيلانه بطريق "طنطا-إسكندرية" الزراعى أمام مركز تدريب الشرطة فى طنطا بحافظة الغربية بطول 20متر وعرض 2متر وعمق 30سم.

وأضاف المصدر أنه تم غلق الطريق ووضع أشرطة لمنع مرور السيارات لحين إصلاح الطريق
>وكلف اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية اللواء مصطفى رحاب السكرتير العام المساعد للمحافظة بمتابعة أخر تطورات الهبوط الأرضى الذى شهده الطريق المشار إليه.

وأضاف المحافظ فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه تم غلق الطريق ومنع عبور السيارات ووضع الأشرطة لغلق الطريق ليتجنب قائدى السيارات العبور حتى لا تحدث انهيارات بالطريق
>وكلف المحافظ السكرتير العام المساعد بندب الشركة المنفذة للطريق لسرعة إصلاحه فورا لإعادة فتح الطريق مرة أخرى مؤكدا أن الطريق والكوبرى لم تتسلمهم المحافظة حتى الأن نظرا لعدم انتهاء الأعمال الإنشائية.

وكانت شرطة النجدة قد تلقت بلاغا بحدوث هبوط أرضى بالطريق المشار إليه وانتقلت قوات الشرطة والسكرتير العام المساعد للمحافظة والمقدم أحمد جعيصه رئيس مباحث مركز طنطا وتم إخطار اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية واللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية.

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