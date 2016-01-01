مهاب مميش: عبور294 سفينة قناة السويس خلال 6 أيام بحمولة 16.6مليون طن

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أن القناة شهدت عبور 294 سفينة خلال الستة أيام الماضية، بداية من السبت وحتى أمس الخميس، وبلغت الحمولات 16 مليون و600 الف طن من الاتجاهين.

وشهدت القناة القديمة من الشمال إلى الجنوب عبور 149 سفينة بحمولة 7 مليون و900 ألف طن، وعبرت القناة الجديدة من الجنوب 145 سفينة بحمولة 8 مليون و700 ألف طن.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن يوم السبت شهد عبور 52 سفينة من الاتجاهين بحمولة 2 مليون و700 طن، وعبرت القناه القديمة من الشمال إلى الجنوب 29 سفينة بحمولة مليون و500 الف طن، والقناة الجديدة من الجنوب إلى الشمال عبرت 23 سفينة بحمولة مليون و200 الف طن.

وأكدت التقارير أن يوم الأحد شهد المجرى الملاحى للقناة عبور47 سفينة بحمولة 3 مليون طن سفن بضائع صب وناقلات بترول من الاتجاهين وإن قافلة الشمال شهدت عبور 22 سفينة بحمولة مليون و500 ألف طن، كما عبرت 25 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة مليون و500 ألف طن.

وأضافت التقارير الملاحية، أن قناة السويس شهدت يوم الاثنين عبور 48 سفينة بحمولة 2 مليون و500 ألف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين، وإن قافلة الشمال شهدت عبور25 سفينة بحمولة مليون و100 ألف طن وعبرت 23 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون و400 الف طن.

وأشارت التقارير إلى أن يوم الثلاثاء عبرت القناة 43 سفينة بحمولة 2 مليون و700 ألف طن سفن بضائع صب وناقلات بترول من الاتجاهين، وإن قافلة الشمال شهدت عبور 24 سفينة بحمولة مليون و300 ألف طن، وعبرت 19 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة مليون و400 ألف طن.

وتابعت التقارير الملاحية، أن يوم الأربعاء شهد المجرى الملاحى للقناة عبور50 سفينة بحمولة 2 مليون و900 ألف طن سفن بضائع صب وناقلات بترول من الاتجاهين، وإن قافلة الشمال شهدت عبور21 سفينة بحمولة 900 ألف طن وعبرت 29 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة 2 مليون طن،

>كما شهدت القناة أمس الخميس عبور54 سفينة بحمولة 2 مليون و800 ألف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين، وعبرت من قافلة الشمال 28 سفينة بحمولة مليون و600 ألف طن، وعبرت26 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون و200 ألف طن.