أخبار عاجلة

بالصور .. أهالي القناطر الخيرية ينظمون مؤتمرًا لمواجهة غلاء المهور -
رؤى - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع الشيخ أسامة الأزهرى | حلقة ( الحياة والإحياء ) -
رؤى - أسامة الأزهري : لابد من الإنجاز في مواجهة وتفكيك تيارات التطرف حتى نعيد فتح خزائن المعارف -
رؤى - أسامة الأزهري : قيمة الحياة والإحياء ليست للإنسان فقط وهذه هي الدلائل على ذلك -
بالصور.. قافلة طبية للكشف المبكر عن "فيروس سي" بالأقصر -
رؤى - أسامة الأزهري : الحياة مستويات وهذا هو المستهدف الحقيقي والكبير من حياة الإنسان -
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد" -
بالصور.. محافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية كفالة اليتيم الاحتفال بعيدهم -
مرصد الإفتاء يدين حادث الدهس بالعاصمة السويدية ستوكهولم -
رئيس الوزراء الفرنسي يوقع اتفاقيات تعاون في مكافحة الإرهاب مع تونس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مهاب مميش: عبور294 سفينة قناة السويس خلال 6 أيام بحمولة 16.6مليون طن

Google+ Print
مهاب مميش: عبور294 سفينة قناة السويس خلال 6 أيام بحمولة 16.6مليون طن مهاب مميش: عبور294 سفينة قناة السويس خلال 6 أيام بحمولة 16.6مليون طن
أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أن القناة شهدت عبور 294 سفينة خلال الستة أيام الماضية، بداية من السبت وحتى أمس الخميس، وبلغت الحمولات 16 مليون و600 الف طن من الاتجاهين.

وشهدت القناة القديمة من الشمال إلى الجنوب عبور 149 سفينة بحمولة 7 مليون و900 ألف طن، وعبرت القناة الجديدة من الجنوب 145 سفينة بحمولة 8 مليون و700 ألف طن.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن يوم السبت شهد عبور 52 سفينة من الاتجاهين بحمولة 2 مليون و700 طن، وعبرت القناه القديمة من الشمال إلى الجنوب 29 سفينة بحمولة مليون و500 الف طن، والقناة الجديدة من الجنوب إلى الشمال عبرت 23 سفينة بحمولة مليون و200 الف طن.

وأكدت التقارير أن يوم الأحد شهد المجرى الملاحى للقناة عبور47 سفينة بحمولة 3 مليون طن سفن بضائع صب وناقلات بترول من الاتجاهين وإن قافلة الشمال شهدت عبور 22 سفينة بحمولة مليون و500 ألف طن، كما عبرت 25 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة مليون و500 ألف طن.

وأضافت التقارير الملاحية، أن قناة السويس شهدت يوم الاثنين عبور 48 سفينة بحمولة 2 مليون و500 ألف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين، وإن قافلة الشمال شهدت عبور25 سفينة بحمولة مليون و100 ألف طن وعبرت 23 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون و400 الف طن.

وأشارت التقارير إلى أن يوم الثلاثاء عبرت القناة 43 سفينة بحمولة 2 مليون و700 ألف طن سفن بضائع صب وناقلات بترول من الاتجاهين، وإن قافلة الشمال شهدت عبور 24 سفينة بحمولة مليون و300 ألف طن، وعبرت 19 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة مليون و400 ألف طن.

وتابعت التقارير الملاحية، أن يوم الأربعاء شهد المجرى الملاحى للقناة عبور50 سفينة بحمولة 2 مليون و900 ألف طن سفن بضائع صب وناقلات بترول من الاتجاهين، وإن قافلة الشمال شهدت عبور21 سفينة بحمولة 900 ألف طن وعبرت 29 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة 2 مليون طن،
>كما شهدت القناة أمس الخميس عبور54 سفينة بحمولة 2 مليون و800 ألف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين، وعبرت من قافلة الشمال 28 سفينة بحمولة مليون و600 ألف طن، وعبرت26 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون و200 ألف طن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365