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أمن الغردقة يمنع سائحا من الانتحار لرفض صديقته الاحتفال معه برأس السنة

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أمن الغردقة يمنع سائحا من الانتحار لرفض صديقته الاحتفال معه برأس السنة أمن الغردقة يمنع سائحا من الانتحار لرفض صديقته الاحتفال معه برأس السنة
منعت شرطة السياحة بالبحر الأحمر، سائح من دولة بيلاروسيا من الانتحار بقطع شرينه، لمروره بأزمة عاطفيه بعد أن تركته صديقته وتم إسعافه داخل الفندق.

تلقى العقيد شريف كرم رئيس مباحث السياحة بالبحر الأحمر، إخطارا، خلال مروره على الخدمات على تأمين الفنادق، من مدير إحدى الفنادق الشهيرة بالغردقة بقيام أحد السياح بيلا روسى الجنسية ويبلغ عمره 22 عام بكسر قطعة سيراميك ومحاولة قطع شيريانه بها.

على الفور انتقل إلى مكان البلاغ العقيد شريف كرم رئيس المباحث والمقدمان وليد عبد الرحيم ووليد عبد الغفار معاونى مباحث السياحة وتم منع السائح من الانتحار.

وتبين أن السائح أقبل على الانتحار بعد أن تركته صديقته فى أعياد رأس السنة ولم تحتفل معه وحرر محضر بالواقعة.

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مصر 365