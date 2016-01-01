قائمة الزمالك الإفريقية الأولى – 24 لاعبا ليس من بينهم شيكابالا.. وقيد علاء وأبو جبل

أعلن نادي الزمالك رسميا عن قيد 24 لاعبا في قائمته الأولى الإفريقية والتي أرسلت إلى الاتحاد الإفريقي (كاف) استعدادا للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا 2016.

طالع - قرعة الأبطال - طريق الزمالك "الصعب" يصطدم ببطل تونس أو غانا.. أو وصيف الجزائر

وضمت القائمة 24 اسما من بينهم محمد أبو جبل الذي سينتقل إلى المصري البورسعيدي وشريف علاء الظهير الأيسر الذي يبحث الزمالك تسويقه في الفترة المقبلة.

ويحق للزمالك حتى 15 يناير المقبل استبدال أي عدد من اللاعبين مع دفع رسوم بقيمة 500 دولار.

وتعاقد الزمالك مع رمزي خالد من الاتحاد السكندري واستعاد محمود عبد الرازق "شيكابالا" لكن الثنائي لم يتم قيده في القائمة الإفريقية بعد. نظرا لعدم فتح باب القيد المحلي حتى الآن.

طالع - شيكابالا يظهر في الزمالك

كما يبحث الزمالك عن مهاجم أجنبي سيرشحه أحمد حسام "ميدو" وحازم إمام خلال الأيام المقبلة.

فيما خلت القائمة من إسلام جمال الذي انتقل معارا لسموحة وحصل على الاستغناء الخاص به.

وضمت القائمة:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي – محمود جنش – محمد أبو جبل

الدفاع: أحمد دويدار – علي جبر – محمد كوفي – حمادة طلبة – عمر جابر – حازم إمام – محمد عادل جمعة – شريف علاء

الوسط: أحمد توفيق – إبراهيم صلاح – معروف يوسف – إبراهيم عبد الخالق – طارق حامد – أحمد حمودي – محمد إبراهيم – أيمن حفني – مصطفى فتحي – محمود كهربا.

الهجوم: باسم مرسي – محمد سالم – أحمد حسن مكي