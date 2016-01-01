مصر للمقاصة يوضح لـ في الجول حقيقة رحيل ظهير الفريق إلى الأهلي

كشف حمد إبراهيم المدرب العام لنادي مصر للمقاصة حقيقة "انضمام باسم عبد العزيز ظهير أيسر الفريق إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية".

باسم عبد العزيز ظهير أيسر مصر المقاصة يلفت الأنظار منذ الموسم الماضي لتبدأ "محاولات الأهلي والزمالك لضم اللاعب".

وعلى الرغم من مشاركته في لقاء واحد فقط هذا الموسم إلا أن العديد من الأنباء أشارت يوم الخميس بطلب الأهلي بشكل رسمي ضم اللاعب وهو ما يوضحه المدرب العام لمصر للمقاصة.

وقال حمد إبراهيم لـFilGoal.com: "لم يحدث أي شيء من ذلك. ولم يصل إلينا أي عرض رسمي لأي لاعب من أي فريق".

وأضاف "بشكل عام لن نتنازل عن أي لاعب من العناصر الأساسية خلال فترة يناير. هذا اتفاق بين الجهاز الفني ومجلس الإدارة".

وأوضح "نحن نريد استمرار مسيرتنا الجيدة في الدوري كذلك المشاركة في كأس الكونفدرالية".

رسالة إلى الكبار

ووجه المدرب العام للمقاصة رسالة عبر FilGoal.com إلى الأندية الكبيرة أمثال الأهلي والزمالك قائلا: "يوجد أكثر من نادي يتواصل مع لاعبي الفريق دون الرجوع إلى الإدارة وهذا يسبب تشتت كبير للاعبين".

وأتم "أرجوكم توقفوا عن ذلك. لن نبيع أي عنصر أساسي في الفريق".

ويحتل مصر للمقاصة صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة من 11 مباراة.

ويستعد مصر للمقاصة لمواجهة الزمالك يوم السبت في الجولة الـ12 من المسابقة.