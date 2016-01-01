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«الأشغال» و الأكاديمية العالمية للتدريب تتعاونان في برامج تأهيل الموظفين

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«الأشغال» و الأكاديمية العالمية للتدريب تتعاونان في برامج تأهيل الموظفين «الأشغال» و الأكاديمية العالمية للتدريب تتعاونان في برامج تأهيل الموظفين

وقّعت وزارة الأشغال العامة اتفاقية تعاون مشترك مع الأكاديمية العالمية للتدريب والتطوير والاستشارات، بهدف إعداد وتأهيل مدربين مواطنين من موظفي الوزارة وتسخير إمكانياتهم، لبناء جيل من المواطنين المتميزين الذين سيكون له الدور البارز في بناء الوطن.

وتأتي الاتفاقية ضمن توجيهات القيادة الرشيدة للاهتمام بالموارد البشرية المواطنة، وفي إطار استراتيجية وزارة الأشغال العامة وسعيها للتميز والريادة.

ووقع الاتفاقية المهندسة زهرة العبودي، وكيلة وزارة الأشغال العامة، ويوسف العوضي، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية العالمية للتدريب والتطوير والاستشارات، بحضور عبد الرحمن خميس، مدير إدارة الموارد البشرية، وهناء الصوري، مديرة إدارة الاتصال الحكومي بالإنابة بالوزارة.

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