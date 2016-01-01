لا غرامات تأخير بأخطاء تقنية في بطاقة الهوية

قالت هيئة الإمارات للهوية إن أخطاء التسجيل في بطاقة الهوية أو تجديد البطاقة الناتجة عن خطأ مرفقي أو لسبب يعود لأنظمة الهيئة أو أحد موظفيها أو أحد مكاتب الطباعة المكلفة من قبل الهيئة وترتب على ذلك الخطأ التأخير في التسجيل أو تجديد بطاقة الهوية يتم إعفاء صاحب البطاقة في هذه الحالة من غرامات التأخير المترتبة على ذلك.

وأضافت مصادر الهيئة رداً على استفسارات وشكاوى تلقتها «البيان» من بعض المتعاملين ترتبت عليهم غرامات تأخير لعدم إتمامهم عمليات التسجيل وإصدار البطاقة أو تجديدها في موعدها؛ هي إحدى الحالات التي يتم إعفاؤها من أي غرامات تأخير والتي تطبقها الهيئة طالما تثبت بالفعل أن التأخير في التسجيل وإصدار وتجديد البطاقة وقع نتيجة الأسباب التي حددتها.

وأضافت إن حالات الإعفاء من غرامات التأخير تطبق على كافة المواطنين الإماراتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والوافدين والمقيمين في دولة الإمارات، ممن لم يتسنّ لهم إصدار أو تجديد بطاقات الهويّة الخاصة بهم أو بمكفوليهم في الموعد المحدد أو خلال الفترة المحددة، التقدّم بطلب للإعفاء من غرامات التأخير.

حالات

حددت الحالات التي يتم أعفاؤها من غرامات التأخير ومنها حالة الفرد الذي غادر الدولة ومضى عليه أكثر من 3 أشهر خارج الدولة، أو المقيم الذي انتهت إقامته وهو خارج الدولة، وانتهت مدة صلاحية بطاقة هويته بعد تاريخ المغادرة، على أن يثبت ذلك بتاريخ الخروج المثبت بوثيقة سفره والفرد الذي انتهت بطاقة هويته بعد إبعاده بأمر أو قرار إداري أو حكم قضائي، أو المحجوز جواز سفره على ذمّة قضايا أو بسبب تجديد جواز السفر، على أن يُثبت ذلك بموجب كتاب أو إيصال يصدر عن الجهة المختصّة التي أبعدته أو أوقفته على ذمّة قضايا أو بإيصال تجديد جواز السفر.

حالات

أكدت هيئة الإمارات للهوية انه يتم إعفاء الفرد المصاب بمرض معدٍ أو المقعد سريرياً أو ذوي الإعاقة الكليّة أو الجزئيّة على أن يُثبت ذلك بموجب شهادة طبية صادرة عن الجهات المختصّة بالدولة وفئة البعثات الدبلوماسيّة والقناصل بالسفارات والقنصليّات ومن في حكمهم داخل الدولة وفئة كبار السن «70 سنة فما فوق» غير القادرين على الوصول إلى مراكز خدمة المتعاملين في إمارات الدولة على أن يثبت ذلك بموجب خلاصة القيد أو جواز السفر .