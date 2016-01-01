كوبلر يلتقى رئيس البرلمان الليبي وعمداء بلديات برقة

صرح المستشار الاعلامي لرئيس مجلس النواب الليبى فتحي عبدالكريم المريمى بأن السيد رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح عيسى إلتقى مبعوث الامم المتحده لدى ليبيا مارتن كوبلر بمدينة شحات بالجبل الأخضر تناولا خلال هذا اللقاء الاتفاق السياسى وتشكيل المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق والمستجدات السياسية حولها.

وأكد المريمى فى بيان صحفى أن كوبلر إلتقى عددا من عمداء بلديات ومشائخ وأعيان وحكماء وعقلاء من برقه حيث تناولوا اثناء هذا اللقاء ماتم تلاوته فى بيان اجتماع عمداء بلديات ومشائخ وأعيان وحكماء وعقلاء برقه بمنطقة الوسيطه بالجبل الأخضر والتى تتعلق بعدم المساس بالمؤسسة العسكريه وقيادتها وتوزيع المقاعد الوزاريه بالتساوي بين الاقاليم الثلاثه في التشكيلة الوز اريه لحكومة الوفاق الوطني والتمثيل الدبلوماسي في السفارات الليبية بالخارج.

وطالب عمداء البلديات كوبلر بأن يحمي هذه الحكومه الجيش والشرطة الرسميه للدوله لا ان تحميها المليشيات الخارجه عن القانون وحقوق إقليم برقه فى إعادة الإعمار والتنمية في جميع المجالات، وإن تضمن هذه الشروط فى وثيقة الاتفاق السياسى النهائى وغير ذلك ستكون برقه بكل مكوناتها السياسية والاجتماعيه والعسكريه والأمنيه في حل من هذا الاتفاق السياسي وغير معترفه بحكومة الوفاق الوطني.