نادية مراد: "داعش" يغتصب الاطفال ويعمل على إبادة الشعب الإيزيدى

قالت نادية مراد، الفتاة الإيزيدية الناجية من جحيم "داعش"، إن رسالتها للعالم كافة بضرورة التكاتف إلى جانب الشعب الإيزيدى لحمايته من جرائم تنظيم "داعش" الإرهابى الذى ينتهك جميع حقوق الإنسان فى حق فتيات وأطفال والشعب الإيزيدى.

وأضافت "مراد" خلال حوارها مع الإعلامية ريهام السهلى أحد مقدمات برنامج "أنا مصر" المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن شعبها يتعرض لإبادة حقيقية منذ أواخر عام 2014 إلى الآن.

واستطردت قائلة:" داعش يعمل على اغتصاب الاطفال حتى اللاتى لم يبلغن سن التاسعة ومن بينهن فتيات صغيرات لم يبلغن سن الدراسة"، مشددة على أن ذلك مستمر حتى الآن بسوريا والعراق.