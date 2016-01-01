ثروت الخرباوى: 2015 عام هروب قادة الإخوان للخارج بملابس النساء

قال ثروت الخرباوى، المفكر الإسلامى، إن 2015 كان أكثر أعوام جماعة الإخوان شقاء وسوء، وتابع "رغم أن الإخوان فى شقاء منذ أن تأسست الجماعة وحتى الآن، إلا أن هذا العام قادة الإخوان هربوا للخارج بملابس النساء".

وأكد الخرباوى، خلال لقاء له ببرنامج "ساعة من مصر"، المذاع على قناة "الغد العربى" الإخبارية، مع الإعلامى محمد المغربى، أن جماعة الإخوان هى من أسقطت وزارة الداخلية بعد الثورة بمعاونة حماس، وتابع الخرباوى: "جماعة الإخوان تأسست على أمل الوصول للحكم وليس إلى الله، وسعدوا لتحويل مصر للنموذج الليبى، والإسلام برىء منهم".

واستطرد " الخرباوى"، "الجماعة عاشت صراعاً كبيراً فى أعقاب قتل حسن البنا، وتحولت إلى جماعة عنقودية وانتهى تنظيمها، لأنها لا تعتمد على الله وإنما على أمريكا".