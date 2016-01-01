بالصور.. مدير أمن كفر الشيخ: ارتفاع ضحايا معدية سنديون لـ 7 أشخاص

قال اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، أن عدد الضحايا معدية سنديون ارتفع لـ7 أشخاص وتم انقاذ فتاة.

وأضاف مدير الأمن لـ "اليوم السابع "، أنه يتابع موقف غرق المعدية، ورجال الإنقاذ يبذلون قصارى جهدهم لمحاولة التعرف على وجود جثث أخرى أم لا .

وكانت فرق الإنقاذ، انتشلت 7 جثث وهم أنور محمد خليل الصياد 38سنة صاحب المركب من سنديون وشقيقتيه إسراء السيد جميعى 15سنة وأيه 9 سنوات وأميمة أحمد عبد الخالق والدتهما 41 سنة وأنور الصياد 50سنة صاحب المركب ومحمود مصطفى جميعى 24سنة وأحمد محمد الرفاعى 20سن وحسن محمد جمعه 35سنة، وتم إنقاذ هبة السيد خير الله من محافظة البحيرة ة 18سنة و4 آخرين وتم نقلهم للعناية المركزة لمستشفى فوه المركزى.

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