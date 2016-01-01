للفتيات فقط.. ممارسة الجمباز وحمل الأثقال من أسباب اضطراب الدورة الشهرية

ممارسة الرياضة أحد الأشياء التى تساهم فى حصول الجسم على فوائد صحية عديدة أشهرها إنقاص الوزن والتمتع بقوام رشيق وهناك فوائد صحية أخرى مثل تحسين الحالة المزاجية وغيرها من الفوائد.

وعلى الرغم من الكم الهائل الذى يعود على الأشخاص الذين يمارسون لعبة رياضية إلا أنه فى حالة المبالغة فى ممارسة الرياضة قد يتسبب حدوث بعض المشاكل الصحية خاصة للفتيات مثل اضطراب الدورة الشهرية.

دور الرياضة فى اضطراب الدورة الشهرية عند الفتيات

>حول ذلك يقول الدكتور محمد عبد المنعم حجازى أخصائى النساء والتوليد: "تقوم بعض الفتيات بممارسة بعض الرياضات التى تسبب نحافة الجسم مثل لعبة الجمباز التى تعتمد بالأساس على النحافة الشديدة ما يتسبب فى حدوث اضطراب الدورة الشهرية بسبب بذل مجهود بدنى مبالغ فيه وانخفاض نسبة الدهون فى الجسم مسببة النحافة الشديدة".

ويتابع محمد: "تساهم ممارسة بعض الرياضيات التى تعتمد على زيادة كتلة الجسم مثل الرياضات الخاصة بالأحمال الثقيلة والتى تتطلب ارتفاع نسبة العضلات وانخفاض نسبة الدهون فى حدوث اضطراب فى الدورة الشهرية".

عدم ممارسة الرياضة تسبب اضطراب فى الدورة الشهرية

>وأضاف د.محمد: "على النقيض الآخر تساهم عدم ممارسة بعض السيدات اللائى يعانين من البدانة وزيادة الوزن فى حدوث اضطراب الدورة الشهرية نتيجة وجود بعض المشاكل الصحية التى تتعلق بالتبويض مثل تكيس المبايض وكذلك خلل مستوى الهرمونات الجسم.