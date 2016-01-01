ملك الأردن ورئيس وزراء العراق يبحثان هاتفيا جهود محاربة "داعش"

>بحث العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى ورئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى هاتفيا اليوم الخميس الجهود المبذولة من قبل القوات العراقية لمحاربة عصابة (داعش) الإرهابية والتى أثمرت عن استعادة مدينة (الرمادى) العراقية من سيطرة هذا التنظيم الإرهابى .

وأعرب الملك عبد الله الثانى ، خلال الاتصال ، عن دعم الأردن الكامل لجهود الحكومة العراقية والتحالف الدولى وصولا إلى هزيمة عصابة (داعش) الإرهابية بالكامل وذلك حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكى الهاشمى مساء اليوم.

وكان الجيش العراقى قد أعلن رسميا الاثنين الماضى استعادة مدينة (الرمادى) عاصمة محافظة (الأنبار) الواقعة غربى العراق من سيطرة تنظيم (داعش) الذى يحتلها منذ مايو 2015 وهو ما اعتبرته الحكومة الأردنية خطوة مهمة وإنجازا نوعيا فى الحرب ضد الإرهاب.