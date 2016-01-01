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"دور العلاقات العامة في حل مشكلات المنظمات" بدورة تدريب بجامعة قناة السويس

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"دور العلاقات العامة في حل مشكلات المنظمات" بدورة تدريب بجامعة قناة السويس "دور العلاقات العامة في حل مشكلات المنظمات" بدورة تدريب بجامعة قناة السويس
استكملت إدارة التدريب بالإدارة العامة للتنظيم والإدارة بجامعة قناة السويس تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف المهندس محمد النساج أمين عام الجامعة اليوم برنامج الدورة التدريبية " العلاقات العامة والإعلام " والذى تنظمه الجامعة في إطار خطتها لتدريب الكوادر البشرية بالجامعة والعمل علي تطوير مهارات العاملين بها فى شتًى الإدارات وفي مختلف المجالات التي تفيد العاملين بها.

وحاضر فى دورة اليوم محمد داود مستشار هيئة قناة السويس الأسبق حول العلاقات العامة ودورها الأساسى فى تنظيم المؤتمرات والندوات والاحتفالات والمعارض، وإعداد المراسم واستقبال الضيوف، والقيام بالأنشطة المشتركة مع الوزارات والمؤسسات، كما تطرق إلي أهمية رجل العلاقات العامة داخل منظومة مثل الجامعة للتعامل مع الإدارات الداخلية والكليات ومعاهد الجامعة ووحداتها وفرع العريش ومحافظة الإسماعيلية والمحافظات الأخرى والسفارات والوزارات المعنية بالجامعة.

وأوضح مستشار هيئة قناة السويس الأسبق أن العلاقات العامة هي الجهاز الأقدر فى المؤسسة على شحذ الهمم والبحث الجيد عن حلول للمشكلات من خلال أي مستوى إدارى بالمؤسسة، لما تتميز به من قدرة فائقة على تحديد مواطن الضعف والخلل، وتحديد أي الجهات الأنسب التي تستطيع وضع حلول لهذه المشكلات بحكم معرفتها التامة بكل ما يدور في المؤسسة، إذ أن دور العلاقات العامة في التعامل مع هذه المشكلات والأزمات والصراعات لابد منه بأى حال من الأحوال وبأى درجة.

كما أشار المستشار محمد داود إلى أفرع العلاقات العامة والمتمثلة فى العلاقات الداخلية والخارجية والعلاقات الإنسانية والدعاية والإعلان، وفرع الإعلام الذى يمثل الفرع الأهم فى تصدير صورة المنظمة لخارج الجامعة.

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مصر 365