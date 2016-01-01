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مدير أمن الإسماعيلية: المحافظة تشهد إجراءات أمنية غير مسبوقة لتأمين دور العبادة

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مدير أمن الإسماعيلية: المحافظة تشهد إجراءات أمنية غير مسبوقة لتأمين دور العبادة مدير أمن الإسماعيلية: المحافظة تشهد إجراءات أمنية غير مسبوقة لتأمين دور العبادة
قال اللواء على العزازى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية إن المحافظة تشهد إجراءات أمنية غير مسبوقة على كل المستويات، وذلك لتأمين دور العبادة والمنشآت العامة والخاصة والمواطنين.

وأضاف مدير الأمن، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم الدفع بعدد كبير من القوات وسيارات التدخل السريع وخبراء المفرقعات لتأمين دور العبادة على مستوى المحافظة.

وأشار مدير الأمن إلى أنه تمت زيادة أعداد الأقوال الأمنية داخل مدينة الإسماعيلية ومختلف مراكز المحافظة.

وأكد أن هذه الإجراءات تتم بصورة يومية وبصفة مستمرة لتأمين المواطنين والمنشآت الحكومية ودور العبادة والممتلكات الخاصة.

وقال العزازى إنه تم الدفع بقوات وآليات عسكرية بالأكمنة الحدوية مع المحافظات المجاورة للإسماعيلية، مؤكدا أنه يصدر تعليماته باستمرار للقوات بضرورة حسن المعاملة مع المواطنين والتصدى لأى خروج عن القانون.

وأضاف العزازى أنه تم الدفع بعدد من خبراء المفرقعات وعناصر الكشف عن الأجسام الغريبة بمحيط كل دور العبادة.

وكانت محافظة الإسماعيلية قد شهدت انتشارا أمنيا كثيفا فى الشوارع وعلى دور العبادة بمناسبة الاحتفالات بالعام الجديد.

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مصر 365