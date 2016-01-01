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فنادق الغردقة تحتفل بالعام الجديد وسط أضواء 2016

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تحتفل أغلب فنادق الغردقة مساء اليوم بأعياد رأس السنة، وسط حضور سياح من جنسيات مختلفة وفقرات فنية من موسيقات غربية وشرقية مختلفة.

ومن جانبه قال محمد السيد مدير أحد الفنادق أن هناك عدد كبير من فنادق الغردقة اليوم نسبة الاشغال بها تخطت 60 % بمناسبة احتفالات رأس السنة.

وأضاف السيد لـ"اليوم السابع"، أن كل فندق يقدم برنامج معين للاحتفال بليلة رأس السنة حيث أن أغلب الفنادق بالغردقة تضع ضمن فقراتها فقرات التراث الشعبى مثل التنوره والرقص الشرقى.

فيما شهدت شوارع مدينة الغردقة تشديدات أمنية بشتى شوارع المدينة وخاصة بالقرب من الفنادق التى تضم تجمعات سياحية، فيما شهدت واجهات وداخل الفنادق المختلفة أضواء عام 2016.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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