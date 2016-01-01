فنادق الغردقة تحتفل بالعام الجديد وسط أضواء 2016
تحتفل أغلب فنادق الغردقة مساء اليوم بأعياد رأس السنة، وسط حضور سياح من جنسيات مختلفة وفقرات فنية من موسيقات غربية وشرقية مختلفة.إعلان - Ads إعلان - Ads
ومن جانبه قال محمد السيد مدير أحد الفنادق أن هناك عدد كبير من فنادق الغردقة اليوم نسبة الاشغال بها تخطت 60 % بمناسبة احتفالات رأس السنة.
وأضاف السيد لـ"اليوم السابع"، أن كل فندق يقدم برنامج معين للاحتفال بليلة رأس السنة حيث أن أغلب الفنادق بالغردقة تضع ضمن فقراتها فقرات التراث الشعبى مثل التنوره والرقص الشرقى.
فيما شهدت شوارع مدينة الغردقة تشديدات أمنية بشتى شوارع المدينة وخاصة بالقرب من الفنادق التى تضم تجمعات سياحية، فيما شهدت واجهات وداخل الفنادق المختلفة أضواء عام 2016.
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