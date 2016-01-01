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7TVتقدم"متآمر واهبل"..كوكب زحل يتأمر على صافيناز والننى يلقى مصير"أبو كف"

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7TVتقدم"متآمر واهبل"..كوكب زحل يتأمر على صافيناز والننى يلقى مصير"أبو كف" 7TVتقدم"متآمر واهبل"..كوكب زحل يتأمر على صافيناز والننى يلقى مصير"أبو كف"
تقدم 7TV وحدة الإنتاج التليفزيونى لليوم السابع، حلقة جديدة من برنامج متآمر وأهبل.
>ويتناول الدكتور نور الكشاف مقدم البرنامج، بطريقة ساخرة أكبر المؤامرات والتى يتعرض لها أهم ثوابت المجتمع المصرى والمتمثلة فى صافيناز ومحمد الننى من خلال أبراج الحظ والفلك لكل منهما.
>ويقول مقدم البرنامج فى الحلقة أن كوكب زحل سيتأمر على صافيناز، لأن ن برجها مائى والننى لأنه ترابى، حيث سيلاقى مصير شحاتة أبو كف.

البرنامج تقديم ومونتاج أحمد إبراهيم وتصوير ماريو.
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