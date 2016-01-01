7TVتقدم"متآمر واهبل"..كوكب زحل يتأمر على صافيناز والننى يلقى مصير"أبو كف"

تقدم 7TV وحدة الإنتاج التليفزيونى لليوم السابع، حلقة جديدة من برنامج متآمر وأهبل.>ويتناول الدكتور نور الكشاف مقدم البرنامج، بطريقة ساخرة أكبر المؤامرات والتى يتعرض لها أهم ثوابت المجتمع المصرى والمتمثلة فى صافيناز ومحمد الننى من خلال أبراج الحظ والفلك لكل منهما.>ويقول مقدم البرنامج فى الحلقة أن كوكب زحل سيتأمر على صافيناز، لأن ن برجها مائى والننى لأنه ترابى، حيث سيلاقى مصير شحاتة أبو كف.

البرنامج تقديم ومونتاج أحمد إبراهيم وتصوير ماريو.

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