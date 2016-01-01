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بالفيديو.. الفنان أحمد سعد ينشد ابتهال "مولاى" للنقشبندى بـ"آخر النهار"

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بالفيديو.. الفنان أحمد سعد ينشد ابتهال "مولاى" للنقشبندى بـ"آخر النهار" بالفيديو.. الفنان أحمد سعد ينشد ابتهال "مولاى" للنقشبندى بـ"آخر النهار"
ألقى الفنان أحمد سعد، ابتهال "مولاى إنى ببابك" للشيخ سيد النقشبندى خلال لقائه ضيفاً ببرنامج "آخر النهار" الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح، على فضائية "النهار" فى ليلة خاصة بمناسبة احتفالات رأس السنة الجديدة.

ومن جانبه، قال الفنان الكبير أحمد عدوية خلال استضافته فى البرنامج، إنه يحب الفنان الشعبى شعبان عبد الرحيم، بينما أعرب الفنان أحمد سعد عن حبه للفنان عبد الباسط حمودة.
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