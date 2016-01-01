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بالصور.. ارتفاع ضحايا "معدية سنديون" بكفر الشيخ لـ6 وإنقاذ 5 آخرين

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بالصور.. ارتفاع ضحايا "معدية سنديون" بكفر الشيخ لـ6 وإنقاذ 5 آخرين بالصور.. ارتفاع ضحايا "معدية سنديون" بكفر الشيخ لـ6 وإنقاذ 5 آخرين
ارتفع عدد ضحايا معدية قرية سنديون التابعة لمركز فوه بمحافظة كفر الشيخ، والتى غرقت بنهر النيل مساء اليوم الخميس، لـ6 ضحايا، كما تم انقاذ 5 من مستقلى المعدية، ومازالت فرق الإنقاذ تبحث عن آخرين.

تمكنت فرق الإنقاذ، من انتشال 6 جثث، الشقيقتان "إسراء السيد جميعى 15 سنة وأية 9 سنوات" ووالدتهما أميمة أحمد عبد الخالق 41 سنة، وأنور الصياد 50 سنة صاحب المركب ومحمود مصطفى جميعى 24 سنة وأحمد محمد الرفاعى 20 سنة.

وتم انقاذ هبة السيد خير الله، من محافظة البحيرة، 18سنة و4 آخرين تم نقلهم للعناية المركزة لمستشفى فوه المركزى.

من جانبه، قال محمد زهران، أمين اتصالات منظمة الحرة لحقوق الإنسان، إنه تردد أن عدد مستقلى المعدية 25 شخصا وليس 14 كما أشيع .

فيما أشار المهندس على عبد الستار رئيس مركز ومدينة مطوبس، إلى أنه لا توجد أى حالات تم نقلها لمستشفى مطوبس المركزى، وجميع الحالات بمستشفى فوه المركزى ومستشفى التأمين الصحى بفوه.

ومازالت فرق الإنقاذ تبحث عن آخرين.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

غرق معدية بسنديون فى كفر الشيخ واستخراج 4 جثث والبحث عن 8

ننشر أسماء ضحايا حادث غرق "معدية سنديون" بكفر الشيخ

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مصر 365

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