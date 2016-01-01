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بالصور.. مطار برج العرب بالإسكندرية يحتفل بالعام الجديد مع انتظام الرحلات

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نظم مطار برج العرب الدولى بالاسكندرية، احتفالية بمناسبة العام الميلادى الجديد، حيث قام "بابا نويل" بتوزيع الهدايا على المسافرين والقادمين إلى الاسكندرية، كما قام بتوزيع الهدايا على العاملين بالمطار و شركات الطيران المختلفة.

وأذاعت الإذاعة الداخلية للمطار الأغانى الشهيرة للكريسماس، وانتشرت الزينات الخاصة بأعياد رأس السنة بأرجاء المطار، خاصة شجرة الكريسماس الشهيرة .

من جهه أخرى، أكد مصدر مسئول بمطار برج العرب الدولى انتظام الرحلات فى ليلة رأس السنة، موضحا أنه لم يتم تشغيل خطوط إضافية والالتزام بجدول الرحلات الموضوع مسبقا .

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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