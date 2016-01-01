بالصور.. مطار برج العرب بالإسكندرية يحتفل بالعام الجديد مع انتظام الرحلات

نظم مطار برج العرب الدولى بالاسكندرية، احتفالية بمناسبة العام الميلادى الجديد، حيث قام "بابا نويل" بتوزيع الهدايا على المسافرين والقادمين إلى الاسكندرية، كما قام بتوزيع الهدايا على العاملين بالمطار و شركات الطيران المختلفة.

وأذاعت الإذاعة الداخلية للمطار الأغانى الشهيرة للكريسماس، وانتشرت الزينات الخاصة بأعياد رأس السنة بأرجاء المطار، خاصة شجرة الكريسماس الشهيرة .

من جهه أخرى، أكد مصدر مسئول بمطار برج العرب الدولى انتظام الرحلات فى ليلة رأس السنة، موضحا أنه لم يتم تشغيل خطوط إضافية والالتزام بجدول الرحلات الموضوع مسبقا .



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