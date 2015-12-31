انسى الشفط.. بالصور 4 تمارين تخلصك من السمنة بدلاً من العمليات الجراحية

تلجأ بعض النساء إلى إجراء عمليات جراحية للتخلص من الطبقات الدهنية التى تتكون فى أجسامهن بسبب السمنة، وهو ما يعرض بعضهن لفشل العملية وتراكم الدهون مرة أخرى.

ولكن الدراسات المختلفة تؤكد يوميًا نجاح عملية واحدة وهى التمارين الرياضية للتخلص من الدهون المتراكمة والحصول على جسم ممشوق طوال الوقت بالإضافة إلى تكوين العضلات القوية التى تساعد فى التخلص من الدهون.

ويقدم الموقع الأمريكى "جود هاوس" 4 تمارين رياضية هى السر وراء التخلص من الدهون الزائدة فى الجسم بدون عمليات جراحية وذلك عند القيام بها 3 أيام فى الأسبوع فى وقت لا يزيد على 20 دقيقة، وهى

تمرين التوازن للجسم..

>يعتمد هذا التمرين على الكرة الرياضية الضخمة، الخطوة الأولى تبدأ بوضع الكرة أسفل القدمين مع الوقوف على اليدين وفرد الجسم، ثم الانتقال إلى الخطوة الثانية وهى النزول إلى الأرض بالجزء الأمامى والعودة إلى الوضع الأول.

تمرين لشد عضلات البطن

>الاستلقاء على ظهرك على الأرض ورفع القدمين على الكرة الرياضية ثم رفع منطقة البطن والأرداف إلى أعلى مع الضغط بالقدمين على الكرة.

تمرين لدهون الذراعين والفخذين

>الاستلقاء على الظهر مع شد الجسم وحمل الكرة الرياضية ورفع الذراعين ثم نقل الكرة والإمساك بها بين الساقين ورفعها من على الأرض.

تمارين لتقوية الركبة

>تكرار الخطوة الأولى فى التمرين الأول ثم ثنى الركبتين والوسط وفردها مرة أخرى، فهو يعمل على تقوية الركبة مع شد لمنطقة أسفل البطن.