تكريم أطفال أتيليه شرق الدلتا ورئيس الإقليم يوزع شهادات تقدير على الفائزين

افتتح الدكتور محمد رضا الشينى، رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافى، اليوم، المعرض الختامى لأتيليه أطفال شرق الدلتا وتوزيع شهادات التقدير على الفائزين من الأطفال من محافظات الإقليم بقاعة المعارض بقصر ثقافة المنصورة، وذلك بحضور فاروق إبراهيم مدير قصر ثقافة الطفل.

كما صرحت عايدة السيد مدير إدارة الطفل والمواهب بالإقليم، بأنه ستتم إقامة الأتيليه سنويا ضمن احتفالات أعياد الطفولة، وذكرت أنه قد شارك بالأتيليه 56 عملا، وفازت 5 أعمال، وجاء فى المركز الأول رضوى أبو الفتوح - محافظة كفر الشيخ (100 جنيه + شهادة تقدير)، والمركز الثانى مريم خالد عبد الفتاح - محافظة الدقهلية (75 جنيها + شهادة تقدير)، والمركز الثالث نور علاء الدين - محافظة دمياط (50 جنيها + شهادة تقدير)، آما الفائز فى الجوائز التشجيعية مروان إيهاب عبد الله - مدينة طلخا (شهادة تقدير)، ومحمود إبراهيم - محافظة الشرقية (شهادة تقدير).

كما تم تكريم رئيس الإقليم الفنان محمد حسنى غازى لمشاركته فى لجنة تحكيم الأعمال المشاركة بالأتيليه، وتوزيع عدد من شهادات التقدير على الأطفال المشاركين بورش الفنون التشكيلية بقصر ثقافة الطفل.