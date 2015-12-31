بالفيديو والصور.. كنائس كفر الشيخ تبدأ الاحتفال برأس السنة الميلادية

شهدت عدد من كنائس مدن محافظة كفر الشيخ توافد عدد من الأقباط للاحتفال برأس السنة الميلادية بكنيسة القديسة دميانة بشرق مدينة كفر الشيخ، وكنيسة السيدة العذراء بسخا، وكنيسة مارى جرجس بكفر الشيخ ودسوق.

كما شهدت الكنائس بكفر الشيخ تشديدات أمنية، وتم وضع حواجز حديدية حول الكنائس ومنع مرور السيارات والدراجات البخارية.

وتواجد عدد من القيادات الأمنية أمام الكنائس تحت إشراف اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، واللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، والمقدم أحمد سكران رئيس مباحث قسم أول.



>