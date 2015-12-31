أخبار عاجلة

بالصور .. أهالي القناطر الخيرية ينظمون مؤتمرًا لمواجهة غلاء المهور -
رؤى - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع الشيخ أسامة الأزهرى | حلقة ( الحياة والإحياء ) -
رؤى - أسامة الأزهري : لابد من الإنجاز في مواجهة وتفكيك تيارات التطرف حتى نعيد فتح خزائن المعارف -
رؤى - أسامة الأزهري : قيمة الحياة والإحياء ليست للإنسان فقط وهذه هي الدلائل على ذلك -
بالصور.. قافلة طبية للكشف المبكر عن "فيروس سي" بالأقصر -
رؤى - أسامة الأزهري : الحياة مستويات وهذا هو المستهدف الحقيقي والكبير من حياة الإنسان -
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد" -
بالصور.. محافظ بورسعيد يشارك أطفال جمعية كفالة اليتيم الاحتفال بعيدهم -
مرصد الإفتاء يدين حادث الدهس بالعاصمة السويدية ستوكهولم -
رئيس الوزراء الفرنسي يوقع اتفاقيات تعاون في مكافحة الإرهاب مع تونس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الأهلي بمن حضر.. شعار الراقي في الفوز بـ ' ديربي ' الكأس

Google+ Print
الأهلي بمن حضر.. شعار الراقي في الفوز بـ ' ديربي ' الكأس الأهلي بمن حضر.. شعار الراقي في الفوز بـ ' ديربي ' الكأس

أعلن نادي الزمالك رسميا عن قيد 24 لاعبا في قائمته الأولى الإفريقية والتي أرسلت إلى الاتحاد الإفريقي (كاف) استعدادا للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا 2016.

طالع - قرعة الأبطال - طريق الزمالك "الصعب" يصطدم ببطل تونس أو غانا.. أو وصيف الجزائر

وضمت القائمة 24 اسما من بينهم محمد أبو جبل الذي سينتقل إلى المصري البورسعيدي وشريف علاء الظهير الأيسر الذي يبحث الزمالك تسويقه في الفترة المقبلة.

ويحق للزمالك حتى 15 يناير المقبل استبدال أي عدد من اللاعبين مع دفع رسوم بقيمة 500 دولار.

وتعاقد الزمالك مع رمزي خالد من الاتحاد السكندري واستعاد محمود عبد الرازق "شيكابالا" لكن الثنائي لم يتم قيده في القائمة الإفريقية بعد. نظرا لعدم فتح باب القيد المحلي حتى الآن.

طالع - شيكابالا يظهر في الزمالك

كما يبحث الزمالك عن مهاجم أجنبي سيرشحه أحمد حسام "ميدو" وحازم إمام خلال الأيام المقبلة.

فيما خلت القائمة من إسلام جمال الذي انتقل معارا لسموحة وحصل على الاستغناء الخاص به.

وضمت القائمة:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي – محمود جنش – محمد أبو جبل

الدفاع: أحمد دويدار – علي جبر – محمد كوفي – حمادة طلبة – عمر جابر – حازم إمام – محمد عادل جمعة – شريف علاء

الوسط: أحمد توفيق – إبراهيم صلاح – معروف يوسف – إبراهيم عبد الخالق – طارق حامد – أحمد حمودي – محمد إبراهيم – أيمن حفني – مصطفى فتحي – محمود كهربا.

الهجوم: باسم مرسي – محمد سالم – أحمد حسن مكي

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع