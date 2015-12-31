غرق «معدية» تقل 13 شخصًا في كفر الشيخ والإنقاذ النهري تبحث عن المفقودين

شهدت قرية سنديون التابعة لمركز فوه بكفر الشيخ ، مساء اليوم الخميس، غرق مركب يعمل “معدية” ما بين قرية سنديون ، وقرية ديروط التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة .

وأكد شهود عيان أن المركب كان يقل حوالي 13 شخصاً ، وأثناء تحركه من جهة قرية ديروط للجهة الموازية بقرية سنديون تعرض للغرق ، وانتقلت قوات الأنقاذ النهري ، للبحث عن الضحايا ، وجاري عملية التمشيط بمياه نهر النيل للبحث عن المفقودين.

وسارع الأهالي بعد إطلاق استغاثة بغرق المركب ، وقام العديد منهم بإحضار الكشافات الضوئية ، لمحاولة البحث عنهم.

ا ش ا