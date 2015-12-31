بالصور.. احتفالات أهالى الخارجة فى الوادى الجديد بـ"رأس السنة"

احتفل العشرات من أهالى وشباب مدينة الخارجة بالوادى الجديد، مساء اليوم الخميس، بأعياد رأس السنة فى شوارع المدينة على أنغام الموسيقى والمهرجانات، حيث قام عدد من الشباب بارتداء زى بابا نويل وقاموا بالمرور فى الشوارع وتوزيع الهدايا والبالونات على الأطفال، كما تجمع الأهالى للاحتفال معهم بحلول عام الميلاد الجديد.

وخرج العشرات من الشباب والفتيات، إلى شوارع المدينة خاصة شارعى جمال عبد الناصر وشارع النبوى المهندس للاحتفال برأس السنة وسط أجواء تأمينية مشددة من قوات الشرطة كما تم تامين كنيسة العذراء مريم بالخارجة أثناء تأدية القداس الإلهى مساء اليوم الخميس .



>