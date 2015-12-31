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بالصور..أمن الأقصر ينتشر بالمدينة لتأمين احتفالات ليلة رأس السنة

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بالصور..أمن الأقصر ينتشر بالمدينة لتأمين احتفالات ليلة رأس السنة بالصور..أمن الأقصر ينتشر بالمدينة لتأمين احتفالات ليلة رأس السنة
انتشر رجال الشرطة بمديرية أمن الأقصر مساء اليوم الخميس فى مختلف ربوع المحافظة، لتأمين احتفالات المواطنين والسائحين الأجانب بليلة رأس السنة الميلادية.

ومن جانبه صرح اللواء عصام الحملي مدير أمن الأقصر، أن رجال الشرطة منتشرين بمختلف شوارع وميادين العاصمة وأمام المنشآت الحيوية والكنائس بالأقصر لتأمين المواطنين بصورة كبيرة، وذلك فى إطار خطة الوزارة لتأمين الكنائس واحتفالات رأس السنة .
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

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مصر 365