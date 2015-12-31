طقس سيئ بالمنوفية.. والمحافظة ترفع درجة الاستعداد القصوى

شهدت اليوم الخميس، محافظة المنوفية، موجة من الطقس السيئ اجتاحت معظم أنحاء المحافظة حيث هطلت أمطار غزيرة على القرى ، الأمر الذى تسبب فى حدوث بركة من المياه، وذلك بسببب عدم وجود صرف صحى والطر ق الطينية، وانتقلت سيارات الكسح لنشل المياه خوفا من حدوث أى تفاقمات وسيول تغرق المدن والقرى.

من جانبه، أكد الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، فى تصريحات له، أنه رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن المحافظة لمواجهة الطقس السيئ.

وأضاف أنه تم التنبيه على رؤساء مراكز المدن بمتابعة الأوضاع لحظة بلحظة عمليا فى الشارع وتشكيل غرفة عمليات رئيسة بكل مركز وأخرى بدايوان عام المحافظة .

وأكد أنه تم التنبيه على رؤساء المدن بانتشار سيارات الكسح فى جميع المناطق التى تكثر بها سقوط الأمطار وذلك لعدم حدوث شلل مروى.