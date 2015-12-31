فان جال: هذه ليست أول مرة أتعرض فيها لفترة سيئة في مسيرتي

"أنا دائما أقوم بعملي وأتوقع ذلك من اللاعبين أيضا" هكذا تحدث لويس فان جال المدير الفني لمانشستر يونايتد عن الفترة السيئة التي يمر بها فريقه.

ولم يحقق يونايتد الفوز في آخر ثماني مباريات في كل البطولات ما جعله يودع دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات، بالإضافة لتراجعه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ليحتل المركز السادس.

وانتشرت العديد من التقارير حول احتمالية إقالة المدرب الهولندي بسبب سوء النتائج، لكنه أعرب عن ثقته في إدارة يونايتد بالإضافة لتأكيده على أنه لا توجد أدنى نية لديه للاستقالة.

وتحدث فان جال للصحفيين قائلا:"أنا دائما أقوم بعملي، فأي شخص عليه القيام بما ينبغي عليه فعله".

وأضاف"بعض الأفراد من الجهاز الفني يأتون إلي ويقولون هل تريدنا أن نساعدك في شيء ما؟ فيكون ردي أنتم تساعدونني عن طريق القيام بعملكم".

وأكمل"أنا أتوقع ذلك من اللاعبين أيضا أن يقوموا بعملهم، هذا ليس أول فريق أدربه قد يكون الأخير، لكن هذه ليست أول مرة أتعرض فيها لفترة سيئة".

وواصل"اللاعبون عليهم تقديم أفضل ما لديهم خلال المباريات من أجل تحسين النتائج وإزالة الضغوط الملقاة علينا".

وأتم"الطريقة التي لعبنا بها لمواجهة الضغوط أمام تشيلسي كانت رائعة وينبغي علينا الاستمرار بنفس الطريقة".