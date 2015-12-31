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تطبيق "واتس آب" يعاود التعطل مرة ثانية خلال اليوم الأخير لعام 2015

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تطبيق "واتس آب" يعاود التعطل مرة ثانية خلال اليوم الأخير لعام 2015 تطبيق "واتس آب" يعاود التعطل مرة ثانية خلال اليوم الأخير لعام 2015
عاود تطبيق التراسل الفورى الأشهر فى العالم "واتس آب"، التعطل مرة ثانية منذ نحو ساعة، وأصبح المستخدمين غير قادرين على إرسال أو استقبال الرسائل، ولم يتضح ما السبب فى هذه المشكلة حتى الآن.

وبدأ العطل الأول فى حوالى الساعة 04:30 بتوقيت المملكة المتحدة، وفقًا لتقرير لموقع DownDetector، وظهر العطل فى عدد من دول العالم على رأسها المملكة المتحدة وأوروبا الغربية، وتأثرت بالعطل، والذى عاود لفترة قصيرة قبل أن يتعطل مرة ثانية.

وذكر موقع independent البريطانى أن هناك توقعات بأن يكون العطل بسبب الإقبال الكثيف على الخدمة، فليلة رأس السنة واحدة من أهم الأيام وأكثرها ازدحامًا على مواقع التواصل الاجتماعى، وهناك توقعات أجرى بأن هذا العطل هو نتيجة لهجوم إلكترونى على التطبيق، فهذا ليس الموقع الأول الذى يشهد عطلاً فصباح اليوم تعطل موقع "بى بى سي" البريطانى لفترة غير قليلة.
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