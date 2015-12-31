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الشركة منتجة "أنا مصر" تتبرع بأرباح البرنامج لاتحاد الإذاعة والتلفزيون

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الشركة منتجة "أنا مصر" تتبرع بأرباح البرنامج لاتحاد الإذاعة والتلفزيون الشركة منتجة "أنا مصر" تتبرع بأرباح البرنامج لاتحاد الإذاعة والتلفزيون
أعلن الإعلامى محمد نشأت، أحد مقدمى برنامج "أنا "، عن بيان شركة "بلاك أند وايت" المنتجة للبرنامج فى أولى حلقاته، عن التبرع بصافى أرباح البرنامج لصالح اتحاد الإذاعة والتلفزيون.

وأضاف "نشأت"، أن البيان ينص على:"أنه انطلاقاً من إيمان الشركة بدور الإعلام الوطنى المحترم، وسعيا لتوفير نافذة معبرة عن صوت الشعب المصرى ينقل آلامه وأفراحه ويقدم منتجاً يحترم عقله، قررت الشركة انتاج برنامج "أنا مصر" وفرت له كل التجهيزات الفنية من استوديو بمواصفات وتقنيات عالمية واخيار عاملين وفنيين ومعدين وإعلاميين على مستوى عالى وبمساعدة أبناء قطاعات اتحاد الإذاعة والتلفزيون المختلفة".

وأكد البيان، أن البرنامج يعد شعب مصر بمختلف ثقافته وعقائده، باحترام عقول والتأكيد على ريادة الإعلام المصرى فى تشكيل وعى المواطن وانتشاله من حالة فقدان الثقة فى عدد من المنابر الإعلامية الساعية لإشاعة مناخ الفوضى، والارتباك الشديد فى المشهد العام، مشيراً إلى التبرع بنسبة أرباح البرنامج بالكامل لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، وتابع:"البرنامج يومياً فى تمام العاشرة مساءً على القناة الأولى والفضائية المصرية".

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مصر 365

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