قوات الانقاذ النهرى تنقذ مواطنا حاول الانتحار من أعلى كوبرى قصر النيل

أفاد مصدر بشرطة البيئة والمسطحات المائية بوزارة الداخلية، أن مواطن ألقى نفسه من أعلى كوبرى قصر النيل، فيما سارعت قوات الانقاذ النهرى بانتشاله من المياه بعدما حاول الانتحار فى ليلة رأس السنة الميلادية.

وكشفت التحقيقات، أن الشخص يدعى"شريف . ع " 50 سنة حاصل على دبلوم صنايع ومقيم بالقليوبية، وأنه قرر الانتحار لسوء حالته النفسية.

وتجمع المواطنين حول المواطن عقب انتشاله من المياه، وقدموا الشكر لرجال الشرطة، وتم إخطار قسم شرطة قصر النيل بالواقعة، وأحال اللواء حامد العقيلى، مساعد وزير الداخلية لشرطة المسطحات المائية، الواقعة للنيابة.