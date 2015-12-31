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بالفيديو.الأقباط يتحدون الأمطار بـ"الشماسى" أمام الكنائس فى احتفالات رأس السنة

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بالفيديو.الأقباط يتحدون الأمطار بـ"الشماسى" أمام الكنائس فى احتفالات رأس السنة بالفيديو.الأقباط يتحدون الأمطار بـ"الشماسى" أمام الكنائس فى احتفالات رأس السنة
حرص عدد كبير من الأقباط على الاحتفال برأس السنة بكنيسة قصر الدوبارة ، رغم انخفاض درجات الحرارة وهبوط الأمطار بغزارة ، مستعنين بالشماسى و” الأكياس” البلاستيكية باحتفالات الكريسماس .

وتحتفل كنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية، الكائنة بالتحرير، برأس السنة الميلادية، برئاسة الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وبمشاركة القس سامح موريس راعى الكنيسة، وعدد من قيادات الطائفة.

وشمل الاحتفال باقة من الترانيم رتلها فريق التسبيح الخاص بالكنيسة، وشهد محيط الكنيسة تكثيفات أمنية مشددة وانتشار رجال الأمن.

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مصر 365

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