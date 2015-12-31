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إصابة 4 جنود بالجيش الليبى جراء الاشتباكات بمدينتى بنغازى وإجدابيا

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إصابة 4 جنود بالجيش الليبى جراء الاشتباكات بمدينتى بنغازى وإجدابيا إصابة 4 جنود بالجيش الليبى جراء الاشتباكات بمدينتى بنغازى وإجدابيا

أصيب أربعة جنود بالجيش الليبى ، جراء الاشتباكات العنيفة مع قوات "مجلس شورى ثوار بنغازي" بمدينة بنغازى و"مجلس شورى ثوار إجدابيا" بمدينة إجدابيا .

وقالت مسئولة الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة ، فاديا البرغثى ، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الاوسط ، إن المستشفى استقبل خلال اليومين الماضيين أربعة جرحى من قوات الجيش الليبى ، جراء الاشتباكات بمحور سوق الحوت ببنغازى ومدينة إجدابيا .

وأضافت أن الجرحى الأربعة إصابتهم بين الخفيفة والمتوسط ، لافتة إلى أن الاسعافات الأولية قدمت لهم وغادر منهم اثنان وهناك اثنان آخران تحت الرعاية الطبية.

وتشهد مدينتا بنغازى وإجدابيا اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الليبى وقوات "مجلس شورى ثوار بنغازى وإجدابيا ، ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات .

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