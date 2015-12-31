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مدير الحماية المدنية بالجيزة: لم نتلقى بلاغ بوجود قنابل داخل مول العرب

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مدير الحماية المدنية بالجيزة: لم نتلقى بلاغ بوجود قنابل داخل مول العرب مدير الحماية المدنية بالجيزة: لم نتلقى بلاغ بوجود قنابل داخل مول العرب
قال اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية بالجيزة، أن غرفة عمليات النجدة لم تتلقى أى إخطارات بوجود قنابل داخل مول العرب بمدينة السادس من أكتوبر، وأن بعض الفيديوهات التى انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعى بوجود قنلبة غير صحيح.

وأكد الشلقانى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قوات الحماية المدنية والمفرقعات تعمل على مدار 24 ساعة، وأن غرفة النجدة تفحص كافة البلاغات الواردة، بوجود قنابل أو الاشتباه فى أجسام غريبة، وتم الاتصال بالقوات المكلفة بتأمين المول، مؤكدا أن تدافع الشباب نتيجة الاحتفالات بأعياد رأس السنة.

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