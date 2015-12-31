أحمد الأحمر يتوج بجائزة أفضل رياضي في مصر ' بعيدا عن كرة القدم '

توج أحمد الأحمر لاعب فريق كرة اليد بنادي الزمالك بجائزة أفضل رياضي في مصر في المسابقة التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة.

وأوضح الموقع الرسمي للزمالك بأن أحمد الأحمر توج بالجائزة أفضل لاعب في عام 2015 في اللعبات الجماعية بعيدا عن كرة القدم.

جاء هذا بعدما عاد الأحمر للزمالك خلال العام الجاري بعد رحلة احترافية وقاد الفريق الأبيض للفوز ببطولة إفريقيا للأندية البطلة التي أٌقيمت بالمغرب في شهر أكتوبر الماضي.

وتحدث الأحمر قائلا:"أنا سعيد جدا بتلك الجائرة، عودتي للزمالك ساهمت في رفت حالتي المعنوية كثيرا".

وأتم"أتمنى الفوز ببطولة إفريقيا مع المنتخب المصري والتأهل لأولمبياد ريو دي جانيرو، بالإضافة للعب كأس العالم للأندية عقب محاولة التغلب على الترجي التونسي في كأس السوبر الإفريقي".