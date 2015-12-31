كرة يد بالصور – بدء تركيب أرضية صالة ستاد القاهرة استعداد لبطولة إفريقيا

بدأت خلال الفترة الحالية تركيب أرضية الصالة المغطاة باستاد القاهرة حتى تكون جاهزة لاستضافة البطولة الودية لكرة اليد قبل انطلاق كأس إمم إفريقيا.

وتستضيف مصر بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد في الفترة ما بين 21 وحتى الـ30 من شهر يناير المقبل.

ولكن قبل ذلك تقام بطولة ودية تبدأ في الثامن من شهر يناير وتتضمن مشاركة منتخب مصر، كوريا الجنوبية، البحرين، وعمان.

وستشهد تلك البطولة الودية الظهور الأول للصالة بعد نهاية عملية التجديدات التي تقام بها من حيث تركيب الأرضية الجديدة، بالإضافة للمدرجات حتى تكون جاهزة لاستقبال الجماهير.