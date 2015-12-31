الإسماعيلي لـ في الجول: علاقتنا بشيكابالا انتهت.. والزمالك رحب بضمنا لظهير الفريق

أكد محمد أبو السعود رئيس نادي الإسماعيلي إن "علاقة النادي بمحمود عبد الرازق شيكابالا انتهت وذلك بعد رغبة الأخير في العودة إلى الزمالك".

وأعلن الزمالك رسميا انتهاء إعارة شيكابالا من الإسماعيلي وعودته إلى الفريق في شهر يناير. (طالع التفاصيل)

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي يأمل في إقناع اللاعب باستكمال الموسم مع الفريق وبالفعل عقد مع اللاعب جلسة إلا أنه في النهاية طلب الرحيل.

وقال محمد أبو السعود لـFilGoal.com: "خاطبنا مرتضى منصور من أجل طلب استكمال شيكابالا إعارته مع الإسماعيلي وأخبرنا إن رغبة اللاعب هي التي ستحدد".

وأوضح "تواصلنا مع شيكابالا ولكن الأخير أبلغني بعدم القدرة على الاستمرار وتفضيله العودة إلى الزمالك".

وأكمل حديثه قائلا: "ومن هنا انتهت علاقتنا واللاعب عاد إلى الزمالك بشكل رسمي إلا جانب تسوية بعد الأمور المالية".

الإسماعيلي تحمل ما يقرب من 85 ألف دولار من استعارة شيكابالا وسيتجه مجلس إدارة الدراويش لتحديد مستحقات النادي بعد تحديد ما قدمه اللاعب وما حصل عليه من أجل حصول الإسماعيلي على مستحقاته حسبما أكد رئيس النادي.

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ظهير الزمالك

وعلى الجانب الأخر أكد رئيس نادي الإسماعيلي ترحيب الزمالك بانتقال ظهير الفريق شريف علاء إلى الدراويش.

ولم يشارك شريف علاء إلا في مباراة واحدة فقط هذا الموسم.

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وأتم أبو السعود حديثه مع FilGoal.com قائلا: "الزمالك رحب بانتقال شريف علاء إلى الفريق إذ كنا في حاجة إلى خدمات اللاعب".