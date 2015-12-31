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خبير أمني: سيناء تحولت من بيئة جاذبة للإرهاب لمنطقة طاردة له

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خبير أمني: سيناء تحولت من بيئة جاذبة للإرهاب لمنطقة طاردة له خبير أمني: سيناء تحولت من بيئة جاذبة للإرهاب لمنطقة طاردة له

اللواء علاء عز الدين – أرشيفية

 

أكد اللواء علاء عز الدين، مدير مركز الدراسات الإستراتيجية بالقوات المسلحة سابقاً، أن سيناء الآن أصبحت طاردة للارهاب بعدما كانت جاذبه له خلال العاميين الماضيين، لافتاً إلى أن الأمن المصري استطاع فرض سيطرته علي مناطق الحدود الغربية بعدما كانت مستباحه من قبل الإرهابيين الذين يأتون من ليبيا.

وأضاف عز الدين خلال لقاءٍ له ببرنامج “ساعة من ”، المذاع على شاشة “الغد العربي” ، مع الإعلامي محمد المغربي، أن الدولة المصرية ممثلة فى القوات المسلحة والشرطة نجحت في القضاء علي الإرهاب بدرجة كبيرة، مشيرًا إلى أنه منذ بداية عام 2015، وهناك إنحسارًا كبيرًا في العمليات الإرهابية، لافتًا إلى أنها اقتصرت على العروض العسكرية الاستعراضية بالرايات السوداء، مشددًا على أن هذا المشهد انتهي للابد ولن يستطيع مخلوق أن يكرره، بحسب قوله.

وأوضح عز الدين أن الشرطة المصرية بذلت جهودًا كبيرة فى العمليات الإستباقية للإرهاب، أو إحباط هجمات أو ضبط مخازن للأسلحة ، مشدداً على أن عام 2015 شهد إعادة هيبة الدولة المصرية، مدللًا على إنتشار الكمائن الأمنية، وشرطة المرور، وعودة عمل النقاط والمراكز الشرطية بإنتظام، لافتًا إلى أن كل هذه العوامل أدت إلى إستعادة قدرة الدولة على مواجهة الإرهاب نسبيًا.

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