ننشر أسماء ضحايا حادث غرق "معدية سنديون" بكفر الشيخ

تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 4 جثث من نهر النيل، وإنقاذ فتاة من الغرق، وذلك بعد تعرض معدية نهرية بقرية سنديون بكفر الشيخ للغرق قبل قليل.

المتوفون هم، "أنور محمد خليل الصياد 38 سنة من سنديون، إسراء السيد جميعى 15 سنة، وشقيقتها آية 9 سنوات، ووالدتهما أميمة أحمد عبد الخالق 41 سنة، وتم إنقاذ هبة السيد خير الله من محافظة البحيرة 18 سنة، وتم نقلها إلى العناية المركزة.

وانتقل اللواء سيد نصر محافظ كفر الشيخ والدكتورة لميس المعداوى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية إلى مكان الحادث.

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