«شكري» يتفق مع ولي ولي العهد السعودي على دفع العلاقات الإستراتيجية بين البلدين

قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن سامح شكري، وزير الخارجية، التقى خلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية يوم الخميس 31 ديسمبر 2015، بالأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي، حيث استعرض الجانبان مسار العلاقات الثنائية بين البلدين والإعداد للاجتماع القادم لمجلس التنسيق المصرى السعودى، كما تم مناقشة التطورات الإقليمية، وعلى وجه الخصوص الوضع فى سوريا واليمن وليبيا.

وأكد «أبو زيد»، أن المسئولين المصري والسعودي أكدا خلال اللقاء على استراتيجية العلاقات «المصرية – السعودية»، وضرورة المضي قدمًا بدفعها نحو المزيد من التقدم والازدهار تأسيسًا على جذورها التاريخية والروابط القوية والخاصة بين الشعبين المصري والسعودي على مدار التاريخ.

كما أكد الجانبان على عزم القيادتين المصرية والسعودية على توفير كل أشكال الدعم السياسي، كى تشهد المرحلة القادمة المزيد من الترابط والتضامن المصري السعودي، وأن تعكس مشروعات وبرامج التعاون الجاري بلورتها ومتابعة تنفيذها حاليًا دليلًا ماديًا على عمق وخصوصية العلاقات بين البلدين.